Воронченко оценил способность Савченко возглавить Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Народный депутат Украины Надежда Савченко не имеет соответствующего образования и компетентности, которые обязательно должны быть у министра обороны Украины. Об этом сообщил командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко в комментарии корреспонденту УНН.
"Если человек не имеет соответствующего образования и некомпетентный принимать решения на таком уровне... для меня это абсурд", - отметил командующий ВМС, отвечая на вопрос, способна Надежда Савченко руководить Министерством обороны.
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По его словам, глава Министерства обороны, прежде всего, должна иметь соответствующее образование и быть в состоянии принимать соответствующие решения.
При этом он добавил, что речь идет о национальной безопасности страны.
Напомним, народный депутат Украины Надежда Савченко отметила, что может быть полезной Президенту Украины Владимиру Зеленскому как глава Минобороны или МИД.