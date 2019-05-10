Воронченко оценил способность Савченко возглавить Минобороны

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 100446 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 104808 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 107610 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 108890 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 134513 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113869 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139290 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144867 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130282 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130332 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Воронченко оценил способность Савченко возглавить Минобороны

Киев  •  УНН

 • 34408 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Народный депутат Украины Надежда Савченко не имеет соответствующего образования и компетентности, которые обязательно должны быть у министра обороны Украины. Об этом сообщил командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко в комментарии корреспонденту УНН.

"Если человек не имеет соответствующего образования и некомпетентный принимать решения на таком уровне... для меня это абсурд", - отметил командующий ВМС, отвечая на вопрос, способна Надежда Савченко руководить Министерством обороны.

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По его словам, глава Министерства обороны, прежде всего, должна иметь соответствующее образование и быть в состоянии принимать соответствующие решения.

При этом он добавил, что речь идет о национальной безопасности страны.

Напомним, народный депутат Украины Надежда Савченко отметила, что может быть полезной Президенту Украины Владимиру Зеленскому как глава Минобороны или МИД.

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