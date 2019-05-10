Воронченко оцінив здатність Савченко очолити Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Народний депутат України Надія Савченко не має відповідної освіти і компетентності, які обов’язково мають бути у міністра оборони України. Про це повідомив командувач ВМС ЗСУ адмірал Ігор Воронченко в коментарі кореспонденту УНН.
“Якщо людина не має відповідної освіти і некомпетентна приймати рішення на такому рівні... для мене це абсурд”, — зазначив командувач ВМС, відповідаючи на питання, чи здатна Надія Савченко керувати Міністерством оборони.
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За його словами, очільник Міністерства оборони, перш за все, повинна мати відповідну освіту й бути в стані приймати відповідні рішення.
При цьому він додав, що мова йде про національну безпеку країни.
Нагадаємо, народний депутат України Надія Савченко зазначила, що може бути корисною Президенту України Володимиру Зеленському як глава Міноборони або МЗС.