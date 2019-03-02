Воронченко назвал три цели России после нападения в районе Керченского пролива

По словам командующего ВМС, в Черноморском регионе на протяжении уже 250 лет можно увидеть попытки доминирования России и национальных интересов РФ невооруженным глазом.

"Какие все же они имеют намерения после случившегося в Керченском проливе? По нашему анализу, сейчас есть три цели. Первая - это легализация территориального моря вокруг Крыма, вторая - это доминирование и создание как можно более мощного военного формирования на территории АР Крым. В-третьих, это воздействие на страны Черноморского региона и попытки вмешиваться в их внутренние дела", - сказал он.

Напомним, в ВМС посчитали плотность российских кораблей в Азовском море.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

Глава Минобороны Степан Полторак указал, что РФ не заставит Украину отказаться от прохода через Керченский пролив.