У ВМС порахували щільність російських кораблів в Азовському морі

"Щодо встановлення військового потенціалу, ми бачимо, як зростає міць Чорноморського флоту, і того угрупування, яке дислокується у Криму. Насамперед це носії крилатих ракет "Калібр". Зараз сумарний залп складає 86 одиниць корабельного складу, і до 2020 року вони будуть намагатись, по наших даних, вони будуть намагатись підвищити цей потенціал до 168 ракет в залпі", - зазначив Воронченко.

З його слів, Росія, крім того, створює сильне угрупування в Азовському морі.

"Це – 105 кораблів, кораблів, які виконують завдання начебто "захисту" їхнього кордону, якого немає. Ми порахували, щільність корабля на акваторію в Азові складає один на 350 кв км. У Каспії щільність російського корабля складає 1 на 4 тис. кв. км", - сказав він.

Раніше командувач ВМС розповів про співвідношення сил України та Росії в Азовському морі.