В ВМС посчитали плотность российских кораблей в Азовском море

"Что касается установления военного потенциала, мы видим, как растет мощь Черноморского флота, и той группировки, которая дислоцируется в Крыму. Прежде всего это носители крылатых ракет "Калибр". Сейчас суммарный залп составляет 86 единиц корабельного состава, и к 2020 году они будут пытаться, по нашим данным, они будут пытаться повысить этот потенциал до 168 ракет в залпе", - отметил Воронченко.

По его словам, Россия, кроме того, создает сильную группировку в Азовском море.

"Это - 105 кораблей, кораблей, выполняющих задачи якобы "защиты" их границы, которой нет. Мы посчитали, плотность корабля на акваторию в Азове составляет один на 350 кв км. В Каспии плотность российского корабля составляет 1 на 4 тыс. кв. км", - сказал он.

Ранее командующий ВМС рассказал о соотношении сил Украины и России в Азовском море.