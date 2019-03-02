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В ВМС посчитали плотность российских кораблей в Азовском море

В ВМС посчитали плотность российских кораблей в Азовском море

Киев  •  УНН

 • 26394 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 2 марта. УНН. Россия наращивает силы вокруг оккупированного Крыма. Сейчас РФ имеет по кораблю на каждые 350 кв. км акватории Азовского моря. Об этом заявил командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко во время первой международной конференции "Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров" в Одессе, передает корреспондент УНН.

"Что касается установления военного потенциала, мы видим, как растет мощь Черноморского флота, и той группировки, которая дислоцируется в Крыму. Прежде всего это носители крылатых ракет "Калибр". Сейчас суммарный залп составляет 86 единиц корабельного состава, и к 2020 году они будут пытаться, по нашим данным, они будут пытаться повысить этот потенциал до 168 ракет в залпе", - отметил Воронченко.

По его словам, Россия, кроме того, создает сильную группировку в Азовском море.

"Это - 105 кораблей, кораблей, выполняющих задачи якобы "защиты" их границы, которой нет. Мы посчитали, плотность корабля на акваторию в Азове составляет один на 350 кв км. В Каспии плотность российского корабля составляет 1 на 4 тыс. кв. км", - сказал он.

Ранее командующий ВМС рассказал о соотношении сил Украины и России в Азовском море.

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