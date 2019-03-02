Воронченко назвав три цілі Росії після нападу у районі Керченської протоки

ОДЕСА-КИЇВ. 2 березня. УНН. Росія має три цілі після нападу на українські судна у районі Керченської протоки, зокрема, легалізацію територіального моря навколо Криму. Про це заявив командувач Військово-морських сил ЗС України Ігор Воронченко під час першої міжнародної конференції "Одеські дебати. Об'єднання України, Чорноморського регіону та трансатлантичних партнерів" в Одесі, передає кореспондент УНН.