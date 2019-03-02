Воронченко назвав три цілі Росії після нападу у районі Керченської протоки
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 2 березня. УНН. Росія має три цілі після нападу на українські судна у районі Керченської протоки, зокрема, легалізацію територіального моря навколо Криму. Про це заявив командувач Військово-морських сил ЗС України Ігор Воронченко під час першої міжнародної конференції "Одеські дебати. Об'єднання України, Чорноморського регіону та трансатлантичних партнерів" в Одесі, передає кореспондент УНН.
За словами командувача ВМС, у Чорноморському регіоні протягом вже 250 років можна побачити спроби домінування Росії і національних інтересів РФ неозброєним оком.
"Які все ж вони мають наміри після того, що трапилось у Керченській протоці? За нашим аналізом, зараз є три цілі. Перша – це легалізація територіального моря навколо Криму, друга – це домінування і створення якомога міцнішого військового формування на території АР Крим. По-третє, це вплив на країни Чорноморського регіону і намагання втручатись у їхні внутрішні справи", - сказав він.
Нагадаємо, у ВМС порахували щільність російських кораблів в Азовському морі.
25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували у Крим, згодом їх перемістили до російських СІЗО у Москві.
Голова Міноборони Степан Полторак вказав, що РФ не змусить Україну відмовитися від проходу через Керченську протоку.