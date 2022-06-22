Враг снова открыл огонь по поселкам Синецкий и Павлоград, по уже разрушенным мостам и дважды по “Азоту”, - Гайдай
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты снова открыли огонь по селам Синецкий и Павлоград, по уже разрушенным мостам и дважды по “Азоту”. Об этом информирует УНН.
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“Враг вновь открыл огонь по поселкам Синецкий и Павлоград, по уже разрушенным мостам и дважды по “Азоту”. На на этот раз повреждена территория очистных сооружений и одно из проходных химического объединения”, — говорится в сообщении .
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Россияне пытаются блокировать подразделения Сил обороны вблизи Боровского и Воронового.
Трудно на Попаснянском направлении. Враг зашел в Тошковку, что позволило ему усилить огневое влияние на другие населенные пункты. Оккупанты уже закрепляются в Устиновке, Подлесном и Мирной Долине, ведут наступление на Белую Гору. Непросто нашим бойцам держать оборону и в районе Горного.
Известно, что в Горном за прошедшие сутки разрушено девять домов, в Золотом — семь, в Новоивановке —12.
Под плотным огневым давлением сейчас и Лисичанск. Город обстреливают из артиллерии, танков, авиации. Есть не менее трех раненых гражданских, повреждения получили несколько полицейских. Ракетные удары выдержали здание полиции, прокуратуры, СБУ.
Напомним
Русские войска провели несколько успешных наступлений на юго-восточнее Северодонецка.