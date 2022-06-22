Російські війська провели кілька успішних наступів на південний схід від Сєверодонецька, - ISW

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Найближчими днями вони можуть загрожувати Лисичанську з правого берега Дінця, уникаючи форсування річки, повідомляє Інститут вивчення війни (США).

Також "Інститут" фіксує, що росіяни, швидше за все, відбили східний берег річки Інгулець неподалік кордону Херсонської та Миколаївської областей.

Там раніше знаходився плацдарм ЗСУ, що залишився після нещодавнього контрнаступу.