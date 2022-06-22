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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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Российские войска провели несколько успешных наступлений к юго-востоку от Северодонецка, - ISW

Российские войска провели несколько успешных наступлений к юго-востоку от Северодонецка, - ISW

Киев • УНН

 • 197839 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Американский институт введения войны сообщил, что русские войска провели несколько успешных наступлений к юго-востоку от Северодонецка. Об этом информирует УНН.

Подробности

В ближайшие дни они могут угрожать Лисичанске с правого берега Донца, избегая форсирования реки, сообщает институт изучения войны (США).

Также институт фиксирует, что россияне, скорее всего, отразили восточный берег реки Ингулец близ границы Херсонской и Николаевской областей.

Там ранее находился плацдарм ВСУ, оставшийся после недавнего контрнаступления.

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