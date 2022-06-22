Российские войска провели несколько успешных наступлений к юго-востоку от Северодонецка, - ISW
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Американский институт введения войны сообщил, что русские войска провели несколько успешных наступлений к юго-востоку от Северодонецка. Об этом информирует УНН.
Подробности
В ближайшие дни они могут угрожать Лисичанске с правого берега Донца, избегая форсирования реки, сообщает институт изучения войны (США).
Также институт фиксирует, что россияне, скорее всего, отразили восточный берег реки Ингулец близ границы Херсонской и Николаевской областей.
Там ранее находился плацдарм ВСУ, оставшийся после недавнего контрнаступления.