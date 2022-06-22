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Ворог знову відкрив вогонь по селищам Синецький та Павлоград, по вже зруйнованим мостам та двічі по “Азоту”, - Гайдай

Ворог знову відкрив вогонь по селищам Синецький та Павлоград, по вже зруйнованим мостам та двічі по “Азоту”, - Гайдай

Київ • УНН

 • 527588 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що окупанти знову відкрили вогонь по селищам Синецький та Павлоград, по вже зруйнованим мостам та двічі по “Азоту”. Про це інформує УНН.

Цитата

“Ворог знову відкрив вогонь по селищам Синецький та Павлоград, по вже зруйнованим мостам та двічі по „Азоту“. На цей раз пошкоджено територію очисних споруд та одну із прохідних хімічного об’єднання”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Росіяни намагаються блокувати підрозділи Сил оборони поблизу Борівського та Воронового.

Важко на Попаснянському напрямку. Ворог зайшов у Тошківку, що дозволило йому посилити вогневий вплив на інші населені пункти. Окупанти вже закріплюються в Устинівці, Підлісному та Мирній Долині, ведуть наступ на Білу Гору. Непросто нашим бійцям тримати оборону і в районі Гірського.

Відомо, що у Гірському за минулу добу зруйновано дев’ять будинків, у Золотому — сім, у Новоіванівці — 12.

Під щільним вогневим тиском зараз і Лисичанськ. Місто обстрілюють із артилерії, танків, авіації. Маємо щонайменше трьох поранених цивільних, ушкодження отримали декілька поліцейських. Ракетні удари витримали будівлі поліції, прокуратури, СБУ.

Нагадаємо

Російські війська провели кілька успішних наступів на південний схід від Сєверодонецька.

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