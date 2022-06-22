Ворог знову відкрив вогонь по селищам Синецький та Павлоград, по вже зруйнованим мостам та двічі по “Азоту”, - Гайдай

Цитата

“Ворог знову відкрив вогонь по селищам Синецький та Павлоград, по вже зруйнованим мостам та двічі по „Азоту“. На цей раз пошкоджено територію очисних споруд та одну із прохідних хімічного об’єднання”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Росіяни намагаються блокувати підрозділи Сил оборони поблизу Борівського та Воронового.

Важко на Попаснянському напрямку. Ворог зайшов у Тошківку, що дозволило йому посилити вогневий вплив на інші населені пункти. Окупанти вже закріплюються в Устинівці, Підлісному та Мирній Долині, ведуть наступ на Білу Гору. Непросто нашим бійцям тримати оборону і в районі Гірського.

Відомо, що у Гірському за минулу добу зруйновано дев’ять будинків, у Золотому — сім, у Новоіванівці — 12.

Під щільним вогневим тиском зараз і Лисичанськ. Місто обстрілюють із артилерії, танків, авіації. Маємо щонайменше трьох поранених цивільних, ушкодження отримали декілька поліцейських. Ракетні удари витримали будівлі поліції, прокуратури, СБУ.

Нагадаємо

Російські війська провели кілька успішних наступів на південний схід від Сєверодонецька.