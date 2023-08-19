"Враг уничтожается": Сырский показал работу по оккупантам на Купянском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский показал работу артиллерии украинских войск по российским оккупантам на Купянском направлении, передает УНН.
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"Купянское направление. Работает артиллерия 4-й ОТБр. Враг уничтожается. Держим. Слава Украине", - подписал Сырский обнародованное в Telegram видео.
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По данным Генштаба, Силы обороны отбили атаки россиян на Купянском и Лиманском направлениях.