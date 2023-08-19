"Ворог знищується": Сирський показав роботу по окупантах на Куп'янському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський показав роботу артилерії українських військ по російських окупантах на Куп'янському напрямку, передає УНН.
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"Куп'янський напрямок. Працює артилерія 4-ї ОТБр. Ворог знищується. Тримаємо. Слава Україні", - підписав Сирський оприлюднене у Telegram відео.
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За даними Генштабу, Сили оборони відбили атаки росіян на Куп'янському та Лиманському напрямках.