Враг за сутки нанес 19 авиационных ударов по Украине

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"В общем, в течение суток, враг нанес 19 авиационных ударов и совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается высокой, добавили в Генштабе.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 209 470 человек, 3829 танков и сотен единиц военной техники.