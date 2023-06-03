Ворог за добу завдав 19 авіаційних ударів по Україні

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"Загалом, протягом доби, ворог завдав 19 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - йдеться у повідомлення.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою, додали у Генштабі.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 209 470 осіб, 3829 танків та сотень одиниць військової техніки.