Враг ночью ударил по Купянщине, есть раненый - ОВА

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"Прошлой ночью, около 2:30, российские оккупанты обстреляли село Петропавловка Купянского района. Получил ранения и был госпитализирован мужчина 68 лет. Также ночью обстреляно село Кучеровка Купянского района, где поврежден жилой дом", - написал Синегубов в Telegram.

Детали

В течение суток, по словам главы ОВА, враг из артиллерии, минометов, используя авиацию и другое вооружение обстреливал населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов:



В селе Гранов Харьковского района вражеский дрон ударил по частному дому, получила осколочное ранение и была госпитализирована женщина 77 лет.

Харьковского района вражеский дрон ударил по частному дому, получила осколочное ранение и была госпитализирована женщина 77 лет.

В селе Колодезное Купянского района обстрелом повреждено здание столовой, произошел пожар.

Купянского района обстрелом повреждено здание столовой, произошел пожар.

В селах Зидьки Чугуевского района и Куриловка Купянского района из-за обстрелов произошли лесные пожары.

Чугуевского района и Купянского района из-за обстрелов произошли лесные пожары.

"На линии соприкосновения продолжаются боевые действия. Наши защитники отбили очередную попытку врага пойти в наступление в районе Синьковки Купянского района. Оккупанты понесли потери и отошли на свои позиции", - отметил глава ОВА.

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