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Враг ночью ударил по Купянщине, есть раненый - ОВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 сентября. УНН. Российские войска ночью ударили по селам Купянского района в Харьковской области, есть раненый мужчина. За прошедшие сутки враг совершил дроновую атаку, ранена женщина. Об этом в пятницу сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Цитата

"Прошлой ночью, около 2:30, российские оккупанты обстреляли село Петропавловка Купянского района. Получил ранения и был госпитализирован мужчина 68 лет. Также ночью обстреляно село Кучеровка Купянского района, где поврежден жилой дом", - написал Синегубов в Telegram.

Детали

В течение суток, по словам главы ОВА, враг из артиллерии, минометов, используя авиацию и другое вооружение обстреливал населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов:

  • В селе Гранов Харьковского района вражеский дрон ударил по частному дому, получила осколочное ранение и была госпитализирована женщина 77 лет.
  • В селе Колодезное Купянского района обстрелом повреждено здание столовой, произошел пожар.
  • В селах Зидьки Чугуевского района и Куриловка Купянского района из-за обстрелов произошли лесные пожары.

"На линии соприкосновения продолжаются боевые действия. Наши защитники отбили очередную попытку врага пойти в наступление в районе Синьковки Купянского района. Оккупанты понесли потери и отошли на свои позиции", - отметил глава ОВА.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты формируют "ударный кулак" для штурма на Купянском направлении - спикер Восточной группировки войск ВСУ

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