Окупанти формують "ударний кулак" для штурму на Куп’янському напрямку - речник Східного угруповання військ ЗСУ

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«Противник продовжує акумулювати та підготовлювати свої резерви для того, щоб активно їх використовувати для введення подальших бойових дій.

Вони діють одним за стандартним планом, тобто сформувати «ударний кулак» із сотень тисяч людей, а потім просто кидати їх на м’ясо. Цю тактику ми вже проходили і в Бахмуті, і також на інших напрямках. Проте, коли грамотно формуються дії та відбувається планування і використовуються різні асиметричні дії, і правильно використовуються складки місцевості, рельєф, то кількість вже, в принципі, не грає такої визначної ролі, яку мала раніше», - заявив Євлаш, відповідаючі на зипитання про стратегії росіян щодо підготовки штурму на Куп’янському напрямку.

За його словами, угруповання ворога на Куп’янському напрямку налічує понад сто тисяч, але з технікою окупанти мають значні проблеми. Тому при активному застосуванні військ можна дати відсіч навіть такій кількості людей.

«Фіксуємо некомплект техніки. І такі джерела як Oryx фіксують підбиття танків Т-55, тобто ми можемо зробити висновок, що з технікою дійсно складно, і можемо судити про ефективність нашої артилерії та контрбатарейних підрозділів, які щоденно знищують артилерію окупантів», – додав він.

Нагадаємо

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що на Куп'янському напрямку окупанти щоденно обстрілюють позиції Сил оборони та завершують підготовку штурмових загонів.