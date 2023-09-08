Ворог вночі вдарив по Куп'янщині, є поранений - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Російські війська вночі вдарили по селах Куп'янського району у Харківській області, є поранений чоловік. Минулої доби ворог здійснив дронову атаку, поранено жінку. Про це у п'ятницю повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"Минулої ночі, близько 2:30, російські окупанти обстріляли село Петропавлівка Куп'янського району. Зазнав поранення та був госпіталізований чоловік 68 років. Також вночі обстріляне село Кучерівка Куп'янського району, де пошкоджено житловий будинок", - написав Синєгубов у Telegram.
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Протягом доби, зі слів голови ОВА, ворог з артилерії, мінометів, використовуючи авіацію та інше озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів:
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- У селі Гранів Харківського району ворожий дрон вдарив по приватному будинку, отримала осколкове поранення та була госпіталізована жінка 77 років.
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- У селі Колодязне Куп'янського району обстрілом пошкоджено будівлю їдальні, сталася пожежа.
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- У селах Зідьки Чугуївського району та Курілівка Куп'янського району через обстріли сталися лісові пожежі.
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"На лінії зіткнення тривають бойові дії. Наші захисники відбили чергову спробу ворога піти в наступ в районі Синьківки Куп'янського району. Окупанти зазнали втрат та відійшли на свої позиції", - зазначив голова ОВА.
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