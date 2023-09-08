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Ворог вночі вдарив по Куп'янщині, є поранений - ОВА

Ворог вночі вдарив по Куп'янщині, є поранений - ОВА

Київ • УНН

 • 261872 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Російські війська вночі вдарили по селах Куп'янського району у Харківській області, є поранений чоловік. Минулої доби ворог здійснив дронову атаку, поранено жінку. Про це у п'ятницю повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Цитата

"Минулої ночі, близько 2:30, російські окупанти обстріляли село Петропавлівка Куп'янського району. Зазнав поранення та був госпіталізований чоловік 68 років. Також вночі обстріляне село Кучерівка Куп'янського району, де пошкоджено житловий будинок", - написав Синєгубов у Telegram.

Деталі

Протягом доби, зі слів голови ОВА, ворог з артилерії, мінометів, використовуючи авіацію та інше озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів:

  • У селі Гранів Харківського району ворожий дрон вдарив по приватному будинку, отримала осколкове поранення та була госпіталізована жінка 77 років.
  • У селі Колодязне Куп'янського району обстрілом пошкоджено будівлю їдальні, сталася пожежа.
  • У селах Зідьки Чугуївського району та Курілівка Куп'янського району через обстріли сталися лісові пожежі.

"На лінії зіткнення тривають бойові дії. Наші захисники відбили чергову спробу ворога піти в наступ в районі Синьківки Куп'янського району. Окупанти зазнали втрат та відійшли на свої позиції", - зазначив голова ОВА.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Окупанти формують "ударний кулак" для штурму на Куп’янському напрямку - речник Східного угруповання військ ЗСУ

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