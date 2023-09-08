Ворог вночі вдарив по Куп'янщині, є поранений - ОВА

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"Минулої ночі, близько 2:30, російські окупанти обстріляли село Петропавлівка Куп'янського району. Зазнав поранення та був госпіталізований чоловік 68 років. Також вночі обстріляне село Кучерівка Куп'янського району, де пошкоджено житловий будинок", - написав Синєгубов у Telegram.

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Протягом доби, зі слів голови ОВА, ворог з артилерії, мінометів, використовуючи авіацію та інше озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів:



У селі Гранів Харківського району ворожий дрон вдарив по приватному будинку, отримала осколкове поранення та була госпіталізована жінка 77 років.

Харківського району ворожий дрон вдарив по приватному будинку, отримала осколкове поранення та була госпіталізована жінка 77 років.

У селі Колодязне Куп'янського району обстрілом пошкоджено будівлю їдальні, сталася пожежа.

Куп'янського району обстрілом пошкоджено будівлю їдальні, сталася пожежа.

У селах Зідьки Чугуївського району та Курілівка Куп'янського району через обстріли сталися лісові пожежі.

Чугуївського району та Куп'янського району через обстріли сталися лісові пожежі.

"На лінії зіткнення тривають бойові дії. Наші захисники відбили чергову спробу ворога піти в наступ в районі Синьківки Куп'янського району. Окупанти зазнали втрат та відійшли на свої позиції", - зазначив голова ОВА.

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