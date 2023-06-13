Враг ударил по Кривому Рогу предварительно четырьмя ракетами - полиция

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"Враг ударил по мирным жителям Кривого Рога, предварительно, четырьмя ракетами", - сообщил он в Facebook.

По его словам, ранения получили граждане из-за попадания ракет в жилой дом, а также другие гражданские и хозяйственные помещения.

Полиция на месте, документирует очередное кровавое преступление врага; спасатели на месте, проводят поисково-спасательные операции, указал Выгивский.

Дополнение

В Кривом Роге армия рф ночью попала в жилую пятиэтажку. Враг атаковал крылатыми ракетами.

По данным полиции, из-за попадания в пятиэтажку по состоянию на 8:45 было известно, что три человека погибли, 23 человека ранены.

Сейчас известно о 6 погибших.