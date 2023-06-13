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Враг ударил по Кривому Рогу предварительно четырьмя ракетами - полиция

Киев • УНН

 • 757533 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Российские войска ночью ударили по мирным жителям Кривого Рога, по предварительным данным, четырьмя ракетами, сообщил врио главы Национальной полиции Украины Иван Выгивский, пишет УНН.

Враг ударил по Кривому Рогу предварительно четырьмя ракетами - полиция

Цитата

"Враг ударил по мирным жителям Кривого Рога, предварительно, четырьмя ракетами", - сообщил он в Facebook.

По его словам, ранения получили граждане из-за попадания ракет в жилой дом, а также другие гражданские и хозяйственные помещения.

Полиция на месте, документирует очередное кровавое преступление врага; спасатели на месте, проводят поисково-спасательные операции, указал Выгивский.

Дополнение

В Кривом Роге армия рф ночью попала в жилую пятиэтажку. Враг атаковал крылатыми ракетами.

По данным полиции, из-за попадания в пятиэтажку по состоянию на 8:45 было известно, что три человека погибли, 23 человека ранены.

Сейчас известно о 6 погибших.

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