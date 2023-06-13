Враг ударил по Кривому Рогу предварительно четырьмя ракетами - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Российские войска ночью ударили по мирным жителям Кривого Рога, по предварительным данным, четырьмя ракетами, сообщил врио главы Национальной полиции Украины Иван Выгивский, пишет УНН.
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"Враг ударил по мирным жителям Кривого Рога, предварительно, четырьмя ракетами", - сообщил он в Facebook.
По его словам, ранения получили граждане из-за попадания ракет в жилой дом, а также другие гражданские и хозяйственные помещения.
Полиция на месте, документирует очередное кровавое преступление врага; спасатели на месте, проводят поисково-спасательные операции, указал Выгивский.
Дополнение
В Кривом Роге армия рф ночью попала в жилую пятиэтажку. Враг атаковал крылатыми ракетами.
По данным полиции, из-за попадания в пятиэтажку по состоянию на 8:45 было известно, что три человека погибли, 23 человека ранены.
Сейчас известно о 6 погибших.