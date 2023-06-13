Ворог вдарив по Кривому Рогу попередньо чотирма ракетами - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Російські війська вночі вдарили по мирним жителях Кривого Рогу, за попередніми даними, чотирма ракетами, повідомив т.в.о. голови Національної поліції України Іван Вигівський, пише УНН.
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"Ворог вдарив по мирним мешканцям Кривого Рогу, попередньо, чотирма ракетами", - повідомив він у Facebook.
З його слів, поранення дістали громадяни через влучання ракет у житловий будинок, а також інші цивільні і господарські приміщення.
Поліція на місці, документує черговий кривавий злочин ворога; рятувальники на місці, проводять пошуково-рятувальні операції, вказав Вигівський.
Доповнення
У Кривому Розі армія рф вночі поцілила в житлову п'ятиповерхівку. Ворог атакував крилатими ракетами.
За даними поліції, через влучання у п’ятиповерхівку станом на 8:45 було відомо, що троє людей загинули, 23 людини поранені.
Наразі відомо про 6 загиблих.