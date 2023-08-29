Враг ударил "Градом" по Очакову, есть повреждения - Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Российские оккупанты 28 августа нанесли удар реактивной системой залпового огня "Град" по Очакову в Николаевской области, поврежден жилой дом. Об этом сообщил во вторник глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.
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«Николаевский район. Вчера, 28 августа, в 12:02, 12:35, 12:52, 14:41, 16:27 фиксировались вражеские минометные и артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады», - написал Ким в Telegram.
Он отметил, что пострадавших нет.
«Также вчера, в 14:57, враг наносил удар реактивной системой залпового огня «Град» по городу Очаков Очаковской громады. В результате чего поврежден жилой дом. Пострадавших нет», - сообщил Ким.
Он указал, что в городе Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Дополнение
Российские военные 27 августа из артиллерии обстреляли акваторию Очаковской громады.