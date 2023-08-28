Миколаївщина: росіяни обстріляли акваторію Очаківської громади з артилерії

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Зазначається, що 27 серпня о 13:43 фіксувалися ворожі артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади. Унаслідок обстрілів постраждалих немає.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо

У Миколаївській області виявили нездетонований снаряд російських окупантів у газопроводі високого тиску.