Російський снаряд знайшли у газопроводі високого тиску на Миколаївщині
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Миколаївський області виявили нездетонований снаряд російських окупантів у газопроводі високого тиску, передає УНН із посиланням на АТ "Миколаївгаз".
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За даними АТ "Миколаївгаз", під час ремонтних робіт на газопроводі високого тиску у Баштанській громаді було виявлено ушкодження газопроводу від влучання ракети.
Детальне обстеження виявило нездетонований снаряд російських окупантів, через що роботу фахівців "Миколаївгаз" задля збереження життя і безпеки зупинено.
"Наразі газопостачання частини споживачів припинено. На місце події викликані піротехніки ДСНС України у Миколаївській області для знешкодження снаряду", - повідомили у компанії.
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