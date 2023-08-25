Російський снаряд знайшли у газопроводі високого тиску на Миколаївщині

Деталі

За даними АТ "Миколаївгаз", під час ремонтних робіт на газопроводі високого тиску у Баштанській громаді було виявлено ушкодження газопроводу від влучання ракети.

Детальне обстеження виявило нездетонований снаряд російських окупантів, через що роботу фахівців "Миколаївгаз" задля збереження життя і безпеки зупинено.

"Наразі газопостачання частини споживачів припинено. На місце події викликані піротехніки ДСНС України у Миколаївській області для знешкодження снаряду", - повідомили у компанії.

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