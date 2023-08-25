Российский снаряд нашли в газопроводе высокого давления на Николаевщине

Детали

По данным АО "Николаевгаз", во время ремонтных работ на газопроводе высокого давления в Баштанской громаде было обнаружено повреждение газопровода от попадания ракеты.

Детальное обследование выявило недетонированный снаряд российских оккупантов, из-за чего работа специалистов "Николаевгаз" для сохранения жизни и безопасности остановлена.

"Сейчас газоснабжение части потребителей прекращено. На место происшествия вызваны пиротехники ГСЧС Украины в Николаевской области для обезвреживания снаряда", - сообщили в компании.

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