Российский снаряд нашли в газопроводе высокого давления на Николаевщине
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В Николаевский области обнаружили недетонированный снаряд российских оккупантов в газопроводе высокого давления, передает УНН со ссылкой на АО "Николаевгаз".
Детали
По данным АО "Николаевгаз", во время ремонтных работ на газопроводе высокого давления в Баштанской громаде было обнаружено повреждение газопровода от попадания ракеты.
Детальное обследование выявило недетонированный снаряд российских оккупантов, из-за чего работа специалистов "Николаевгаз" для сохранения жизни и безопасности остановлена.
"Сейчас газоснабжение части потребителей прекращено. На место происшествия вызваны пиротехники ГСЧС Украины в Николаевской области для обезвреживания снаряда", - сообщили в компании.
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