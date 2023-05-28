Намагався розібрати запал для снаряда: на Київщині чоловіку відірвало частину руки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня УНН. На Київщині чоловіку відірвало кисть, коли він намагався розібрати запал для снаряда. Про це повідомив голова ГУ НП у Київській області Андрій Нєбитов, пише УНН.
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Повідомляється, що 38-річному чоловіку відірвало кисть вибуховим пристроєм.
Внаслідок інциденту, жителя села Германівка на Київщині госпіталізували до лікарні.
Потерпілий отримав тяжкі травми, намагаючись розібрати запал для снаряда. Як зазначається, чоловік знайшов предмет в лісі минулого року.
"Памʼятайте, в разі виявлення вибухівки, снарядів, гранат, мін, не чіпайте небезпечні предмети, повідомте екстрені служби, не підходьте до знахідки і нікого не підпускайте. Бережіть себе!", - написав Нєбитов.
Нагадаємо
В середині травня, 57-річного жителя села Копачі на Київщині госпіталізували з травматичною ампутацією лівої руки.
Потерпілий отримав травму внаслідок необережного поводження зі знайденим вибуховим пристроєм, який він намагався розібрати у гаражному приміщенні.