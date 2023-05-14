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Намагався розібрати вибухівку в гаражі: на Київщині чоловіку відірвало руку

Намагався розібрати вибухівку в гаражі: на Київщині чоловіку відірвало руку

Київ • УНН

 • 1239493 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. На Київщині чоловіку, який намагався розібрати вибухівку в гаражі, відірвало руку. Про це повідомив голова ГУ НП у Київській області Андрій Нєбитов, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що 57-річного жителя села Копачі госпіталізували з травматичною ампутацією лівої руки.

Потерпілий отримав травму внаслідок необережного поводження зі знайденим вибуховим пристроєм, який він намагався розібрати у гаражному приміщенні.

"Пам’ятайте, в разі виявлення підозрілих предметів, негайно телефонуйте до поліції на спецлінію "102". Захист та безпека громадян - наш пріоритет!", - підкреслив Нєбитов.

Нагадаємо

В Ізюмі Харківської області чоловік підірвався на протипіхотній міні "Пелюстка".

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