Намагався розібрати вибухівку в гаражі: на Київщині чоловіку відірвало руку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. На Київщині чоловіку, який намагався розібрати вибухівку в гаражі, відірвало руку. Про це повідомив голова ГУ НП у Київській області Андрій Нєбитов, пише УНН.
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Зазначається, що 57-річного жителя села Копачі госпіталізували з травматичною ампутацією лівої руки.
Потерпілий отримав травму внаслідок необережного поводження зі знайденим вибуховим пристроєм, який він намагався розібрати у гаражному приміщенні.
"Пам’ятайте, в разі виявлення підозрілих предметів, негайно телефонуйте до поліції на спецлінію "102". Захист та безпека громадян - наш пріоритет!", - підкреслив Нєбитов.
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