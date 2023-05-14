Пытался разобрать взрывчатку в гараже: на Киевщине мужчине оторвало руку
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. На Киевщине мужчине, который пытался разобрать взрывчатку в гараже, оторвало руку. Об этом сообщил глава ГУ НП в Киевской области Андрей Небытов, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что 57-летнего жителя села Копачи госпитализировали с травматической ампутацией левой руки.
Пострадавший получил травму в результате неосторожного обращения с найденным взрывным устройством, которое он пытался разобрать в гаражном помещении.
"Помните, в случае обнаружения подозрительных предметов, немедленно звоните в полицию по спецлинии "102". Защита и безопасность граждан - наш приоритет!", - подчеркнул Небытов.
Напомним
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