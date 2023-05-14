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13 марта, 19:26 • 53131 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 107018 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 108883 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 108915 просмотра

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13 марта, 13:25 • 102372 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 97178 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 110772 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пытался разобрать взрывчатку в гараже: на Киевщине мужчине оторвало руку

Пытался разобрать взрывчатку в гараже: на Киевщине мужчине оторвало руку

Киев • УНН

 • 1239492 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. На Киевщине мужчине, который пытался разобрать взрывчатку в гараже, оторвало руку. Об этом сообщил глава ГУ НП в Киевской области Андрей Небытов, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что 57-летнего жителя села Копачи госпитализировали с травматической ампутацией левой руки.

Пострадавший получил травму в результате неосторожного обращения с найденным взрывным устройством, которое он пытался разобрать в гаражном помещении.

"Помните, в случае обнаружения подозрительных предметов, немедленно звоните в полицию по спецлинии "102". Защита и безопасность граждан - наш приоритет!", - подчеркнул Небытов.

Напомним

В Изюме Харьковской области мужчина подорвался на противопехотной мине "Лепесток".

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