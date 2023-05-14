Пытался разобрать взрывчатку в гараже: на Киевщине мужчине оторвало руку

Детали

Отмечается, что 57-летнего жителя села Копачи госпитализировали с травматической ампутацией левой руки.

Пострадавший получил травму в результате неосторожного обращения с найденным взрывным устройством, которое он пытался разобрать в гаражном помещении.

"Помните, в случае обнаружения подозрительных предметов, немедленно звоните в полицию по спецлинии "102". Защита и безопасность граждан - наш приоритет!", - подчеркнул Небытов.

Напомним

В Изюме Харьковской области мужчина подорвался на противопехотной мине "Лепесток".