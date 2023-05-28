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Пытался разобрать запал для снаряда: на Киевщине мужчине оторвало часть руки

Киев • УНН

 • 1364677 просмотра

КИЕВ. 28 мая УНН. На Киевщине мужчине оторвало кисть, когда он пытался разобрать запал для снаряда. Об этом сообщил глава ГУ НП в Киевской области Андрей Небытов, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что 38-летнему мужчине оторвало кисть взрывным устройством.

В результате инцидента, жителя села Германовка Киевской области госпитализировали в больницу.

Пострадавший получил тяжелые травмы, пытаясь разобрать запал для снаряда. Как отмечается, мужчина нашел предмет в лесу в прошлом году.

"Помните, в случае обнаружения взрывчатки, снарядов, гранат, мин, не трогайте опасные предметы, сообщите в экстренные службы, не подходите к находке и никого не подпускайте. Берегите себя!", - написал Небытов.

Напомним

В середине мая, 57-летнего жителя села Копачи на Киевщине госпитализировали с травматической ампутацией левой руки.

Пострадавший получил травму в результате неосторожного обращения с найденным взрывным устройством, которое он пытался разобрать в гаражном помещении.

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