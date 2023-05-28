Пытался разобрать запал для снаряда: на Киевщине мужчине оторвало часть руки
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая УНН. На Киевщине мужчине оторвало кисть, когда он пытался разобрать запал для снаряда. Об этом сообщил глава ГУ НП в Киевской области Андрей Небытов, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что 38-летнему мужчине оторвало кисть взрывным устройством.
В результате инцидента, жителя села Германовка Киевской области госпитализировали в больницу.
Пострадавший получил тяжелые травмы, пытаясь разобрать запал для снаряда. Как отмечается, мужчина нашел предмет в лесу в прошлом году.
"Помните, в случае обнаружения взрывчатки, снарядов, гранат, мин, не трогайте опасные предметы, сообщите в экстренные службы, не подходите к находке и никого не подпускайте. Берегите себя!", - написал Небытов.
Напомним
В середине мая, 57-летнего жителя села Копачи на Киевщине госпитализировали с травматической ампутацией левой руки.
Пострадавший получил травму в результате неосторожного обращения с найденным взрывным устройством, которое он пытался разобрать в гаражном помещении.