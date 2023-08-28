Николаевская область: россияне обстреляли акваторию Очаковской громады из артиллерии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Российские военные за прошедшие сутки, 27 августа, из артиллерии обстреляли акваторию Очаковской громады. Пострадавших нет, сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким на странице в Telegram, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что 27 августа в 13:43 фиксировались вражеские артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. В результате обстрелов пострадавших нет.
В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним
В Николаевской области обнаружили неразорвавшийся снаряд российских оккупантов в газопроводе высокого давления.