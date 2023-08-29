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Ворог вдарив "Градом" по Очакову, є пошкодження - Кім

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Російські окупанти 28 серпня завдали удару реактивною системою залпового вогню "Град" по Очакову на Миколаївщині, пошкоджено житловий будинок. Про це повідомив у вівторок голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Цитата

«Миколаївський район. Учора, 28 серпня, о 12:02, 12:35, 12:52, 14:41, 16:27 фіксувалися ворожі мінометні та артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади», - написав Кім у Telegram.

Він зазначив, що постраждалих немає.

«Також вчора, о 14:57, ворог завдавав удару реактивною системою залпового вогню «Град» по місту Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого пошкоджено житловий будинок. Постраждалих немає», - повідомив Кім.

Він вказав, що у місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Доповнення

Російські військові 27 серпня з артилерії обстріляли акваторію Очаківської громади.

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