Враг трижды обстрелял позиции украинских защитников
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. С начала текущих суток враг трижды обстрелял позиции украинских военных. Об этом сообщил полковник Максим Праута из пресс-центра Министерства обороны Украины, передает УНН.
"С начала текущих суток по состоянию на 12 часов, состоялось 3 обстрела со стороны противника", - сообщил он.
Так, на Луганском направлении после 5 утра оккупанты со стороны населенного пункта Сокольники в течение 10 минут выпустили 10 мин 120-го калибра по опорным пунктам подразделений Объединенных сил в районе Крымского.
На Донецком направлении с 3-х ночи оккупанты более получаса со стороны Верхньоширокивского с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия обстреливали военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые выполняют боевые задачи вблизи Гнутово.
Позиции подразделений Объединенных сил неподалеку Каменки после 10 утра враг обстрелял из автоматических станковых гранатометов.
По предварительной информации, в течение текущих суток потерь в рядах Объединенных сил нет. Потери противника в результате ответного огня со стороны наших воинов уточняются.
Подразделения Объединенных сил надежно контролируют ситуацию на линии соприкосновения.
Как сообщал УНН, накануне, 11 мая боевики, 11 раз нарушили режим прекращения огня.