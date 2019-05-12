Ворог тричі обстріляв позиції українських захисників

"Від початку поточної доби станом на 12-ту годину, відбулося 3 обстріли з боку противника", - повідомив він.



Так, на Луганському напрямку після 5-ї ранку окупанти з боку населеного пункту Сокільники упродовж 10 хвилин випустили 10 мін 120-го калібру по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних Сил в районі Кримського.



На Донецькому напрямку з 3-ї ночі окупанти понад півгодини з боку Верхньошироківського з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї обстрілювали військовослужбовців Збройних сил України, які виконують бойові завдання поблизу Гнутового.



Позиції підрозділів Об’єднаних сил неподалік Кам’янки після 10-ї ранку ворог обстріляв з автоматичних станкових гранатометів.

За попередньою інформацією, протягом поточної доби втрат у лавах Об’єднаних сил немає. Втрати противника в результаті вогню у відповідь з боку наших воїнів уточнюються.



Підрозділи Об’єднаних сил надійно контролюють ситуацію на лінії зіткнення.



Як повідомляв УНН, напередодні, 11 травня бойовики, 11 разів порушили режим припинення вогню.