Враг трижды обстрелял позиции украинских военных, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано три вражеских обстрелов, один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны, полковник Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00 в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано три вражеских обстрелов на Донецком направлении", - сказал представитель Мынобороны.
По его словам, под вражеский огонь сегодня попали опорные пункты подразделений Объединенных сил неподалеку Гнутово, Водяного и Старогнатовки.
Во время этих обстрелов российско-оккупационные войска применяли противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
Огонь противником велся по направлению населенных пунктов Пикуза, Новоласпа и Ужовка.
В одном из случаев украинские защитники вынуждены были применить в ответ стрелковое оружие, чтобы заставить врага прекратить огонь.
"По предварительной информации, с начала текущих суток один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - сообщил Мотузяник.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 11 раз нарушили режим прекращения огня.