ООС: бойовики здійснили 11 обстрілів позицій українських військових, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. 19 травня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 100 мм та мінометів калібру 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник дев’ять разів обстріляв позиції Об’єднаних сил:
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- з артилерійських систем калібру 100 мм, зенітних установок ЗУ-23-2 та автоматичних станкових гранатометів — поблизу населеного пункту Троїцьке;
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- двічі з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів — в районі населених пунктів Павлопіль і Чермалик;
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- двічі зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — поблизу населених пунктів Мар’їнка і Красногорівка;
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- зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів — біля села Лебединське;
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- двічі з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї — біля міста Авдіївка і села Водяне;
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- з великокаліберних кулеметів — біля населеного пункту Новогригорівка.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” позиції наших захисників були обстріляні двічі:
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- з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів — поблизу населеного пункту Золоте-4;
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- з озброєння бойових машин піхоти, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів — біля населеного пункту Новгородське.
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Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об’єднаних сил, 19 травня одного бойовика було знищено, ще одного — поранено.
Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв наші позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Схід”:
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- зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів — поблизу населеного пункту Гнутове;
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- з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї — біля села Старогнатівка.
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Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. На кожний обстріл наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються.