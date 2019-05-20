ООС: боевики совершили 11 обстрелов позиций украинских военных, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. 19 мая вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 100 мм и минометов калибра 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник девять раз обстрелял позиции Объединенных сил:
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- из артиллерийских систем калибра 100 мм, зенитных установок ЗУ-23-2 и автоматических станковых гранатометов — вблизи населенного пункта Троицкое;
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- дважды из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов — в районе населенных пунктов Павлополь и Чермалык;
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- дважды со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи населенных пунктов Марьинка и Красногоровка;
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- со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — возле села Лебединский;
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- дважды из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия — у города Авдеевка и села Водяное;
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- из крупнокалиберных пулеметов — у населенного пункта Новогригорьевка.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” позиции наших защитников были обстреляны два раза:
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- из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов — вблизи населенного пункта Золотое-4;
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- из вооружения боевых машин пехоты, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — у населенного пункта Новгородское.
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Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 19 мая один боевик был уничтожен, еще один — ранен.
С начала текущих суток враг дважды обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактического группировки “Восток”:
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- со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — вблизи населенного пункта Гнутово;
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- с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия — у села Старогнатовка.
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Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются.