Ворог тричі обстріляв позиції українських військових, є поранений

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Від початку поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано три ворожі обстріли, один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони, полковник Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

“Від початку поточної доби, станом на 12:00 в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано три ворожі обстріли на Донецькому напрямку”, — сказав речник Мыноборони.

За його словами, під ворожий вогонь сьогодні потрапили опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил неподалік Гнутового, Водяного та Старогнатівки.

Під час цих обстрілів російсько-окупаційні війська застосовували протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Вогонь противником вівся з напрямку населених пунктів Пікузи, Новоласпа та Ужівка.

В одному з випадків українські захисники вимушено застосували у відповідь стрілецьку зброю, аби примусити ворога припинити вогонь.

“За попередньою інформацією, від початку поточної доби один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил дістав поранення”, — повідомив Мотузяник.

Як повідомляв УНН, минулої доби незаконні збройні формування 11 разів порушили режим припинення вогню.

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