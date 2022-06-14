Враг штурмует возле Рубежного, отошел в районе Берестового, заминировал реку Ингулец – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. На сто одиннадцатые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению, агрессор продолжает наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории государства. Детальнее о ситуации идет речь в сводка Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 14 июня, пишет УНН.
Детали
Так, по информации Генерального штаба, на Харьковском направлении враг основные усилия сосредотачивал на удержании занятых рубежей. Для сковывания действий подразделений Сил обороны оказывает систематическое огневое влияние по позициям наших войск. Кроме того, российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Дементиевка, Русская Лозовая, Мосьпаново и Базаловка.
“Противник дистанционно заминировал местность в районах населенных пунктов Байрак, Победа и Шестаково. Ведет штурмовые действия вблизи Рубежного, бои продолжаются”, — говорится в своде.
Сообщается, что на Славянском направлении зафиксированы систематические вражеские артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Татьяновка, Чепиль, Долина, Дубровное и Богородичное.
На лиманском направлении активных действий противник не проводил. Обстрелял из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районе Северска.
“На Северодонецком направлении захватчики обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Белая Гора, Устиновка, Тошковка и других. Нанесли авиаудар с вертолетов возле Метелкиного. Враг ведет штурмовые действия в городе Северодонецк, боевые действия продолжаются. Противник осуществляет перегруппировку войск и пытается усилить группировку”, — сообщили в Генштабе.
Отмечается, что на Бахмутском направлении оккупанты обстреляли украинские войска из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Николаевка, Берестово, Врубовка, Покровское и Нью-Йорк. Армейская авиация противника нанесла авиаудара возле Белогоровки.
В районе Берестово украинские воины отразили вражеский штурм, нанесли врагу потери и заставили отойти на ранее занятые позиции. Противник ведет штурмовые действия в районе населенного пункта Золотое, бои продолжаются.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях агрессор активных боевых действий не вел. Вел обстрелы гражданской инфраструктуры недалеко от Авдеевки, Марьинки и Гуляйполя. Нанес удары штурмовой и армейской авиацией в районах населенных пунктов Серебряное и Малые Щербаки. Проводил разведку боем возле Павловки.
На Южнобужском направлении враг обстреливал подразделения наших войск и пытался вести контрбатарейную борьбу.
В районах населенных пунктов Трудолюбовка, Токарево, Баштанка, Квитнево, Луч, Таврическое, Александровка российские оккупанты обстреливали инфраструктуру из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня.
“Противник ведет разведку на указанном направлении с применением БпЛА. Дистанционно заминировал отдельные участки реки Ингулец. Продолжает инженерное оборудование позиций”, — говорится в сводке.
Как отмечают в ГШ, силы обороны Украины умело действуют на поле боя и наносят врагу значительные потери. Идет тотальное сопротивление на временно занятых российкими оккупантами территориях.
Напомним
По информации Генерального штаба, по состоянию на утро 14 июня потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 32,5 тыс. человек, 1434 танков, 213 самолетов, 179 вертолетов и сотен единиц другой военной техники.