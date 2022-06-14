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Ворог штурмує біля Рубіжного, відійшов в районі Берестового, замінував річку Інгулець - Генштаб

Ворог штурмує біля Рубіжного, відійшов в районі Берестового, замінував річку Інгулець - Генштаб

Київ • УНН

 • 150425 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. На сто одинадцяту добу героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню, агресор продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території держави. Детальніше про ситуацію йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00 14 червня, пише УНН.

Деталі

Так, за інформацією Генерального штабу, на Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджував на утриманні зайнятих рубежів. Для сковування дій підрозділів Сил оборони здійснює систематичний вогневий вплив по позиціях наших військ. Крім того, російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Дементіївка, Руська Лозова, Мосьпанове та Базалівка.

“Противник дистанційно замінував місцевість в районах населених пунктів Байрак, Перемога і Шестаково. Веде штурмові дії поблизу Рубіжного, бої тривають”, — йдеться в зведенні.

Повідомляється, що на Слов’янському напрямку зафіксовано систематичні ворожі артилерійські обстріли в районах населених пунктів Тетянівка, Чепіль, Долина, Дібрівне та Богородичне.

На Лиманському напрямку активних дій противник не проводив. Обстріляв з артилерії цивільну інфраструктуру в районі Сіверська.

“На Сєвєродонецькому напрямку загарбники обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Біла Гора, Устинівка, Тошківка та інших. Завдали авіаудару з вертольотів поблизу Метьолкіного. Ворог веде штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, бойові дії тривають. Противник здійснює перегрупування військ та намагається посилити угруповання”, — повідомили в Генштабі.

Зазначається, що на Бахмутському напрямку окупанти обстріляли українські війська із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Миколаївка, Берестове, Врубівка, Покровське та Нью-Йорк. Армійська авіація противника завдала авіаудару неподалік Білогорівки.

У районі Берестове українські воїни відбили ворожий штурм, завдали ворогу втрат та змусили відійти на раніше зайняті позиції. Противник веде штурмові дії в районі населеного пункту Золоте, бої тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках агресор активних бойових дій не вів. Вів обстріли цивільної інфраструктури неподалік Авдіївки, Мар’їнки та Гуляйполя. Завдав ударів штурмовою та армійською авіацією в районах населених пунктів Срібне та Малі Щербаки. Проводив розвідку боєм поблизу Павлівки.

На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював підрозділи наших військ та намагався вести контрбатарейну боротьбу.

В районах населених пунктів Трудолюбівка, Токареве, Баштанка, Квітневе, Луч, Таврійське, Олександрівка російські окупанти обстрілювали інфраструктуру із артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню.

“Противник веде розвідку на зазначеному напрямку із застосуванням БпЛА. Дистанційно замінував окремі ділянки річки Інгулець. Продовжує інженерне обладнання позицій”, — йдеться в зведенні.

Як наголошують у ГШ, сили оборони України вміло діють на полі бою та завдають ворогу значних втрат. Триває тотальний спротив на тимчасово зайнятих російськими окупантами територіях.

Нагадаємо

За інформацією Генерального штабу, станом на ранок 14 червня втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 32,5 тис. осіб, 1434 танків, 213 літаків, 179 гелікоптерів та сотень одиниць іншої військової техніки.

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