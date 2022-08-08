Враг утром атаковал жилой массив Харькова из "Урагана": правоохранительные органы открыли дело
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В результате утренней атаки жилмассива города Харькова начато уголовное производство. К сожалению, есть погибший, а один человек получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, информирует УНН.
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«... начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)», - говорится в сообщении.
Детали
По данным следствия, 8 августа около 10:00 утра российские военнослужащие обстреляли жилой массив Шевченковского района Харькова. Один человек погиб, еще один получил ранения. Сгорел автомобиль и повреждено одно из учебных заведений района. По предварительным данным, обстрел производился с РСЗО «Ураган».
Осмотр места происшествия проводят прокуроры Шевченковской окружной прокуратуры Харькова совместно с сотрудниками ХРУП №3 ГУНП в Харьковской области.
Дополнение
8 августа русские оккупанты нанесли удар по Харькову. В результате вражеского удара есть один погибший и один раненый.