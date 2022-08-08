Удар по Харкову: загинув 60-річний чоловік, ще одного поранено

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"Внаслідок сьогоднішніх ударів з РСЗВ по житлових районах майже в центрі Харкова загинув 60-річний чоловік, ще 1 чоловік 68 років отримав поранення. Стан пораненого - середньої тяжкості. На місці працюють медики та екстрені служби. Інформація доповнюється", - зазначив Синєгубов у Telegram.

Деталі

Голова ОВА наголосив, що "ворог тероризує мирне населення, бо не має успіхів на лінії фронту та розуміє, що не зможе захопити Харків". "росіяни не мали шансів захопити Харків в лютому, тим більше не можуть цього зробити і зараз. Адже з лютого ми стали значно сильніші. Ми постійно працюємо над підвищенням нашої обороноздатності, укріплюємо оборонні споруди, посилюємо систему ППО. Наші військові мають дуже високу мотивацію та постійно вдосконалюють свої навички", - підкреслив Синєгубов.

"росія хоч і намагається постійно йти в наступ на наші позиції, але захисники не здають території і навпаки намагаються контратакувати, мають певні успіхи. Зокрема на принципово важливому для окупантів Ізюмському напрямку, де нещодавно звільнили кілька населених пунктів", - зауважив голова ОВА.

Доповнення

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти 8 серпня завдали удару по Харкову.