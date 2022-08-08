Удар по Харькову: погиб 60-летний мужчина, еще один ранен

Цитата

"В результате сегодняшних ударов из РСЗО по жилым районам почти в центре Харькова погиб 60-летний мужчина, еще 1 мужчина 68 лет получил ранения. Состояние раненого - средней тяжести. На месте работают медики и экстренные службы. Информация дополняется", - отметил Синегубов в Telegram.

Детали

Глава ОВА подчеркнул, что "враг терроризирует мирное население, потому что не имеет успехов на линии фронта и понимает, что не сможет захватить Харьков". "россияне не имели шансов захватить Харьков в феврале, тем более не могут этого сделать и сейчас. Ведь с февраля мы стали значительно сильнее. Мы постоянно работаем над повышением нашей обороноспособности, укрепляем оборонные сооружения, усиливаем систему ПВО. Наши военные имеют очень высокую мотивацию и постоянно совершенствуют свои навыки", – подчеркнул Синегубов.

"россия хоть и пытается постоянно идти в наступление на наши позиции, но защитники не сдают территории и наоборот пытаются контратаковать, имеют определенные успехи. В частности, на принципиально важном для оккупантов Изюмском направлении, где недавно освободили несколько населенных пунктов", - отметил глава ОВА.

Дополнение

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты 8 августа нанесли удар по Харькову.