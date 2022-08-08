Ворог ранком атакував житловий масив Харкова з "Урагану": правоохоронні органи відкрили справу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Внаслідок ранкової атаки житлового масиву міста Харкова розпочато кримінальне провадження. На жаль, є загиблий, а одна людина дістала поранення. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора, інформує УНН.
Цитата
«...розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)», - ідеться в повідомленні.
Деталі
За даними слідства, 8 серпня близько 10:00 ранку російські військовослужбовці обстріляли житловий масив Шевченківського району Харкова. Один чоловік загинув, ще один отримав поранення. Згорів автомобіль та пошкоджено один з навчальних закладів району. За попередніми даними, обстріл здійснювався з РСЗВ «Ураган».
Огляд місця події проводять прокурори Шевченківської окружної прокуратури Харкова спільно зі співробітниками ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.
Доповнення
8 серпня російські окупанти завдали удару по Харкову. Внаслідок ворожого удару є один загиблий та один поранений.