Ворог ранком атакував житловий масив Харкова з "Урагану": правоохоронні органи відкрили справу

Цитата



«...розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)», - ідеться в повідомленні.

Деталі



За даними слідства, 8 серпня близько 10:00 ранку російські військовослужбовці обстріляли житловий масив Шевченківського району Харкова. Один чоловік загинув, ще один отримав поранення. Згорів автомобіль та пошкоджено один з навчальних закладів району. За попередніми даними, обстріл здійснювався з РСЗВ «Ураган».

Огляд місця події проводять прокурори Шевченківської окружної прокуратури Харкова спільно зі співробітниками ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.

Доповнення

8 серпня російські окупанти завдали удару по Харкову. Внаслідок ворожого удару є один загиблий та один поранений.