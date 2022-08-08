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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Ворог ранком атакував житловий масив Харкова з "Урагану": правоохоронні органи відкрили справу

Ворог ранком атакував житловий масив Харкова з "Урагану": правоохоронні органи відкрили справу

Київ • УНН

 • 197055 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Внаслідок ранкової атаки житлового масиву міста Харкова розпочато кримінальне провадження. На жаль, є загиблий, а одна людина дістала поранення. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора, інформує УНН.

Цитата

«...розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)», - ідеться в повідомленні.

Деталі

За даними слідства, 8 серпня близько 10:00 ранку російські військовослужбовці обстріляли житловий масив Шевченківського району Харкова. Один чоловік загинув, ще один отримав поранення. Згорів автомобіль та пошкоджено один з навчальних закладів району. За попередніми даними, обстріл здійснювався з РСЗВ «Ураган».

Огляд місця події проводять прокурори Шевченківської окружної прокуратури Харкова спільно зі співробітниками ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.

Доповнення 

8 серпня російські окупанти завдали удару по Харкову. Внаслідок ворожого удару є один загиблий та один поранений. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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