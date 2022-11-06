Враг продолжает вести воздушную разведку: совершено более 65 вылетов БПЛА - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В течение текущих суток противник нанес 3 ракетных и 3 авиационных удара, совершил более 5 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Кроме того, продолжает вести воздушную разведку, активно применяя БПЛА. Об этом УНН информирует со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Детали
Вражеские удары получили районы 7 населенных пунктов Запорожской, Донецкой, Луганской, Николаевской и Сумской областей.
На других направлениях враг совершал обстрелы:
на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Ворожба, Середина Буда и Бунякино Сумской области;
на Купянском и Лиманском направлениях – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка и Площадка;
на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка и Опытное;
на Авдеевском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Опытное и Первомайское;
на Новопавловском и Запорожском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Времевка, Павловка, Новомихайловка и Гуляйполе.
На Южнобужском направлении огневое поражение потерпели районы более 30 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. В частности, Правдино, Шевченково, Кобзарцы, Белогорка, Малая Сейдеминуха, Новая Каменка, Великая Александровка и Новокиевка.
Кроме того, враг продолжал вести воздушную разведку, активно применяя БпЛА. Совершил более 65 вылетов.
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