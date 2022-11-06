Ворог продовжує вести повітряну розвідку: здійснено понад 65 вильотів БпЛА - Генштаб

Деталі

Ворожих ударів зазнали райони 7 населених пунктів Запорізької, Донецької, Луганської, Миколаївської та Сумської областей.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Ворожба, Середина Буда та Бунякине Сумської області;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Невське, Білогорівка та Площанка;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка та Опитне;

на Авдіївському напрямку – з танків та усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка, Опитне та Первомайське;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Водяне, Вугледар, Времівка, Павлівка, Новомихайлівка та Гуляйполе.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Зокрема, Правдине, Шевченкове, Кобзарці, Білогірка, Мала Сейдеминуха, Нова Кам’янка, Велика Олександрівка та Новокиївка.

Крім того, ворог продовжував вести повітряну розвідку, активно застосовуючи БпЛА. Здійснив понад 65 вильотів.

Російські окупаційні війська продовжують грубо порушувати закони та звичаї ведення війни стосовно цивільного населення. У Херсонській області масово знищуються приватні катери на узбережжях Дніпра. Двигуни та інше майно з плавзасобів привласнюють окупанти. Після затоплення цивільних суден частина пального потрапила в дельту річки та безпосередньо загрожує екосистемі Національного природного парку “Нижньодніпровський”.

Продовжуються заходи насильницької евакуації населення з тимчасово зайнятих територій. В населеному пункті Берислав місцевим жителям наказано виїхати до 10 листопада. Основною причиною окупанти вказують можливе руйнування Силами оборони України дамби Каховської ГЕС.