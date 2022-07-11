Враг продолжает обстрелы Сумской и Черниговской областей: зафиксировали около 80 взрывов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Российские военнослужащие продолжают обстреливать пограничье Черниговской и Сумской областей с территории россии. За сутки зафиксировали около 80 взрывов, оба региона обстреливают артиллерией и минометами. Об этом сообщает Государственная пограничная служба в Telegram, информирует УНН.
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«С территории россии продолжаются обстрелы пограничья Сумской и Черниговской областей. Огонь велся со стороны российских военных из ствольной артиллерии и минометов, калибра 120 мм. В общей сложности зафиксировано почти восемьдесят взрывов», - говорится в сообщении.
Детали
По данным ГПСУ в Facebook, вчера и сегодня российские захватчики целили по Глуховской, Новослободской, Эсманской и Середино-Будской громадам в Сумской области и по Семеновской громаде в Черниговской области.
В течение дня враг дважды обстреливал территорию Семеновской громады. Огонь велся со стороны российских деревень бровничи и ломаковка из ствольной артиллерии и минометов, калибра 120 мм. Всего зафиксировано около восьмидесяти взрывов, отметили в ведомстве.
Из минометов вчера обстреливали территорию Белопольской, Середино-Будской, Эсманской громад и из ствольной артиллерии – территорию Новослободской громады. В каждом из этих случаев захватчик производил 5-7 выстрелов, добавили в ГПСУ.
Кроме того, как сообщается, сегодня утром реактивная артиллерия россиян обстреляла Глуховскую громаду. Зафиксировано 20 взрывов.
Дополнение
Враг продолжает обстреливать Сумскую и Черниговскую области, утром 9 июля по Сумской области нанесен ракетный удар с вражеского самолета-истребителя, оба региона обстреливают артиллерией, минометами.