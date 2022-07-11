Ворог продовжує обстріли Сумщини та Чернігівщини: зафіксували майже 80 вибухів

Цитата

«З території росії продовжуються обстріли прикордоння Сумщини та Чернігівщини. Вогонь вівся з боку російських військових зі ствольної артилерії та мінометів, калібру 120 мм. Загалом зафіксовано майже вісімдесят вибухів», - ідеться в повідмленні.

Деталі

За даними ДПСУ у Facebook, учора та сьогодні російські загарбники цілили по Глухівській, Новослобідській, Есманській і Середино-Будській громадах на Сумщині та по Семенівській громаді на Чернігівщині.

Протягом дня ворог двічі обстрілював територію Семенівської громади. Вогонь вівся з боку російських сіл бровничі та ломаківка зі ствольної артилерії та мінометів, калібру 120 мм. Загалом зафіксовано майже вісімдесят вибухів, вказали у відомстві.

Також з мінометів учора обстрілювали територію Білопільської, Середино-Будської, Есманської громад та зі ствольної артилерії – територію Новослобідської громади. У кожному з цих випадків загарбник здійснював 5-7 пострілів, додали у ДПСУ.

Крім цього, як повідомляється, сьогодні вранці реактивна артилерія росіян обстріляла Глухівську громаду. Зафіксовано 20 вибухів.

Доповнення

Ворог продовжує обстрілювати Сумську та Чернігівську області, вранці 9 липня по Сумщині завдано ракетного удару з ворожого літака-винищувача, обидва регіони обстрілюють артилерією, мінометами.