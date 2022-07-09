Сумщину і Чернігівщину не припиняють обстрілювати: у хід ідуть авіація та артилерія

Цитата

"Вчора російські окупаційні війська продовжили обстрілювати прикордоння Сумської та Чернігівської областей. Під ворожим вогнем опинилися Краснопільська, Миропільська та Хотінська, Білопільська, Новослобідська, Шалигінська та Есманська громади Сумщини та Городнянська, Семенівська і Сновська громади Чернігівщини", - повідомили у ДПСУ.

Деталі

Сумщина:



Вранці ворожий літак-винищувач здійснив 2 пуски некерованими авіаційними ракетами в напрямку одного з населених пунктів Хотінської громади. У результаті нанесеного авіаудару зруйновано нежилу будівлю. Одночасно по цій громаді окупанти випустили 5 мінометних мін калібру 120 мм.

громади. У результаті нанесеного авіаудару зруйновано нежилу будівлю. Одночасно по цій громаді окупанти випустили 5 мінометних мін калібру 120 мм.

Ворожі безпілотники тричі здійснювали скидання вибухових пристроїв по Миропільській громаді.

громаді.

З російських населених пунктів теребрєно та почаєво по одному з населених пунктів у Краснопільській громаді загарбники застосували 120 мм міномети та 152 мм САУ, зафіксовано близько 20 вибухів.

громаді загарбники застосували 120 мм міномети та 152 мм САУ, зафіксовано близько 20 вибухів.

Есманську громаду обстріляли двічі із російських населених пунктів троєбортне та бегоща.

громаду обстріляли двічі із російських населених пунктів троєбортне та бегоща.

6 ворожих артилерійських снарядів розірвалося поблизу державного кордону України на території Білопільської громади.

громади.

Надвечір ворог вів вогонь з мінометів та ствольної артилерії по території Шалигінської та Новослобідської громад.

та громад.

Чернігівщина:



Пізно увечері поблизу державного кордону на території Сновської громади зафіксовано 10 вибухів.

громади зафіксовано 10 вибухів.

Тричі за добу ворог артснарядами обстріляв один із прикордонних населених пунктів Городнянської громади, що на Чернігівщині. За попередньою інформацією, пошкоджено приватний будинок та господарську будівлю.

громади, що на Чернігівщині. За попередньою інформацією, пошкоджено приватний будинок та господарську будівлю.

Семенівська громада двічі обстріляна ворогом з мінометів та АГС. Зафіксовано 14 вибухів.

громада двічі обстріляна ворогом з мінометів та АГС. Зафіксовано 14 вибухів.

"За результатами обстрілів, на щастя, обійшлося без людських жертв", - вказали у ДПСУ.

Доповнення

Російські окупанти зранку ракетами обстріляли три громади у Сумській області.