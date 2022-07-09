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Сумскую и Черниговскую области не перестают обстреливать: в ход идут авиация и артиллерия

Сумскую и Черниговскую области не перестают обстреливать: в ход идут авиация и артиллерия

Киев • УНН

 • 174849 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Враг продолжает обстреливать Сумскую и Черниговскую области, утром по Сумщине нанесен ракетный удар с вражеского самолета-истребителя, оба региона обстреливают артиллерией, минометами, сообщает Госпогранслужба, пишет УНН.

Цитата

"Вчера российские оккупационные войска продолжили обстреливать пограничье Сумской и Черниговской областей. Под вражеским огнем оказались Краснопольская, Миропольская и Хотинская, Белопольская, Новослободская, Шалыгинская и Эсманская громады Сумской и Городнянская, Семеновская и Сновская громады Черниговской областей", - сообщили в ГПСУ.

Детали

Сумская область:

  • Утром вражеский самолет-истребитель совершил 2 пуска неуправляемыми авиационными ракетами в направлении одного из населенных пунктов Хотинской громады. В результате нанесенного авиаудара разрушено нежилое здание. В то же время по этой громаде оккупанты выпустили 5 минометных мин калибра 120 мм.
  • Вражеские беспилотники трижды осуществляли сброс взрывных устройств по Миропольской громаде.
  • Из российских населенных пунктов теребрено и почаево по одному из населенных пунктов в Краснопольской громаде захватчики применили 120 мм минометы и 152 мм САУ, зафиксировано около 20 взрывов.
  • Эсманскую громаду обстреляли дважды из российских населённых пунктов троебортное и бегоща.
  • 6 вражеских артиллерийских снарядов разорвалось вблизи государственной границы Украины на территории Белопольской громады.
  • К вечеру враг вел огонь из минометов и ствольной артиллерии по территории Шалыгинской и Новослободской громадам.

Черниговская область:

  • Поздним вечером вблизи государственной границы на территории Сновской громады зафиксировано 10 взрывов.
  • Трижды за сутки враг артснарядами обстрелял один из приграничных населенных пунктов Городнянской громады в Черниговской области. По предварительной информации, поврежден частный дом и хозяйственное здание.
  • Семеновская громада дважды обстреляна врагом из минометов и АГС. Зафиксировано 14 взрывов.

"По результатам обстрелов, к счастью, обошлось без человеческих жертв", - указали в ГПСУ.

Дополнение

Российские оккупанты утром ракетами обстреляли три громады в Сумской области.

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