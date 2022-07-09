Сумскую и Черниговскую области не перестают обстреливать: в ход идут авиация и артиллерия

Цитата

"Вчера российские оккупационные войска продолжили обстреливать пограничье Сумской и Черниговской областей. Под вражеским огнем оказались Краснопольская, Миропольская и Хотинская, Белопольская, Новослободская, Шалыгинская и Эсманская громады Сумской и Городнянская, Семеновская и Сновская громады Черниговской областей", - сообщили в ГПСУ.

Детали

Сумская область:



Утром вражеский самолет-истребитель совершил 2 пуска неуправляемыми авиационными ракетами в направлении одного из населенных пунктов Хотинской громады. В результате нанесенного авиаудара разрушено нежилое здание. В то же время по этой громаде оккупанты выпустили 5 минометных мин калибра 120 мм.

громады. В результате нанесенного авиаудара разрушено нежилое здание. В то же время по этой громаде оккупанты выпустили 5 минометных мин калибра 120 мм.

Вражеские беспилотники трижды осуществляли сброс взрывных устройств по Миропольской громаде.

громаде.

Из российских населенных пунктов теребрено и почаево по одному из населенных пунктов в Краснопольской громаде захватчики применили 120 мм минометы и 152 мм САУ, зафиксировано около 20 взрывов.

громаде захватчики применили 120 мм минометы и 152 мм САУ, зафиксировано около 20 взрывов.

Эсманскую громаду обстреляли дважды из российских населённых пунктов троебортное и бегоща.

громаду обстреляли дважды из российских населённых пунктов троебортное и бегоща.

6 вражеских артиллерийских снарядов разорвалось вблизи государственной границы Украины на территории Белопольской громады.

громады.

К вечеру враг вел огонь из минометов и ствольной артиллерии по территории Шалыгинской и Новослободской громадам.

и громадам.

Черниговская область:



Поздним вечером вблизи государственной границы на территории Сновской громады зафиксировано 10 взрывов.

громады зафиксировано 10 взрывов.

Трижды за сутки враг артснарядами обстрелял один из приграничных населенных пунктов Городнянской громады в Черниговской области. По предварительной информации, поврежден частный дом и хозяйственное здание.

громады в Черниговской области. По предварительной информации, поврежден частный дом и хозяйственное здание.

Семеновская громада дважды обстреляна врагом из минометов и АГС. Зафиксировано 14 взрывов.

громада дважды обстреляна врагом из минометов и АГС. Зафиксировано 14 взрывов.

"По результатам обстрелов, к счастью, обошлось без человеческих жертв", - указали в ГПСУ.

Дополнение

Российские оккупанты утром ракетами обстреляли три громады в Сумской области.