Враг обстреливает свои позиции - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Противник украинских войск отправляет на линию соприкосновения неподготовленный личный состав. Из-за этого бывают случаи обстрелов своих же позиций из-за ошибочных подсчетов, что представляет угрозу местному населению. Об этом во время брифинга со ссылкой на данные военной разведки сообщил спикер пресс-центра Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"В частности, 19-20 февраля, во время попыток нанесения огневого поражения подразделениям ВС Украины, минометные расчеты противника обстреляли позиции своих войск. Кроме того, из-за неподготовленности личного состава в действиях по снаряжению мин, около 50 процентов выстреляных боеприпасов не детонировали. Указанные действия противника усиливают опасность для местного населения, в т.ч. из-за роста вероятности поражения объектов гражданской инфраструктуры и увеличение количества неразорвавшихся мин на территории сельскохозяйственных угодий", - сообщил Гуцуляк.
По его словам, боевики неумело проводят минометные расчеты и обстреливают свои позиции, что представляет опасность для местного населения.
"По информации главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск наращивает интенсивность боевой подготовки в соединениях и частях 1 (Донецка) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. Особое внимание уделяется боевому слаживанию подразделений, готовящихся к ротации на передовые позиции. В то же время требования проводить мероприятия боевой подготовки в сокращенные сроки и в авральном порядке приводят к фиктивным докладам командиров частей оккупационных войск о проведении занятий и направление на линию соприкосновения неподготовленного личного состава", - сообщил Гуцуляк.
Как сообщал УНН, с начала суток в ООС зафиксировано 4 враждебных обстрела.