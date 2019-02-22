Ворог обстрілює власні позиції - розвідка

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Противник українських військ відправляє на лінію зіткнення непідготовлений особовий склад. Від так трапляються випадки обстрілів своїх же позицій через помилкові підрахунки, що становить загрозу місцевому населенню. Про це під час брифінгу з посиланням на дані військової розвідки повідомив спікер прес-центру Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.