Враг обстрелял приграничье Сумщины 29 раз
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. По состоянию на 22:00 10 июня российские войска в очередной раз обстреляли приграничные территории Сумской области 29 раз, сообщает ОК “Север”, пишет УНН.
Детали
По Сосновке враг нанес 6 ударов из миномета.
По Чуйковке зафиксировано 4 прихода, вероятно миномет 120 мм.
Нововасильевка подверглась обстрелу из артиллерии, зафиксировано 3 взрыва.
В районе Середина-Буда было зафиксировано 16 приходов, предположительно 82 мм миномет.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.